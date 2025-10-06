Фаза Луны сегодня, 6 октября: пожинаем плоды урожайной Луны

В 17:24 по московскому времени Луна сегодня переходит в 16-й день своего месяца. Он будет длиться более 24 часов. Пик октябрьского лунного цикла в этом году носит название урожайной Луны. Обычно так называют полнолуние, ближайшее к осеннему равноденствию, и оно почти всегда приходится на сентябрь. Но раз в несколько лет урожайная Луна осеняет своим отраженным светом Землю в октябре. Именно так и произойдет в 2025 году.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Полноправным управителем Луны остается Овен. Фаза Луны сегодня во Владивостоке еще до полуночи перейдет в полнолуние. В Новосибирске, Красноярске и других городах, к западу от Дальнего Востока, фаза Луны сегодня номинально будет оставаться растущей, а полнолуние наступит после полуночи по местному времени.

Общие рекомендации на пике лунного цикла

Грядущее этой ночью полнолуние и несущие его 16-е лунные сутки можно охарактеризовать как очень спокойный и гармоничный день. Его можно провести вдали от суеты, в кругу семьи или на отдыхе.

Бизнес и деньги в полнолуние

На работе можно продолжить начатую вчера уборку на столе или в кабинете. Рутинные дела также пойдут хорошо. Любые значимые проекты сегодня начинать не следует. Зато успех ждет творческих людей, особенно если их таланты связаны с профессией.

Фаза Луны сегодня, 6 октября: что несет урожайная Луна? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье и красота при полной Луне

Отличный день для того, чтобы заняться йогой, пилатесом, плаванием или выделить время на кардиотренировку. Исключите алкоголь или тяжелую пищу. Увеличьте в рационе количество продуктов, богатых железом.

Свадьба и отношения в 16-й лунный день

Хороший день для свадьбы, а также для любого времяпрепровождения в кругу семьи.

Природа в Полнолуние

Рыбалку все еще не стоит считать отличным способом провести время. Любителям копаться в земле также не стоит сегодня планировать какие-либо дела в огороде или саду. Владельцы домашних животных вполне могут сегодня провести инспекцию гардероба домашних питомцев в преддверии зимы. А если такового не имеется, купить новую амуницию для собаки или инструмент для ухода за шерстью для кошки.

