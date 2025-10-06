Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 01:15

Фаза Луны сегодня, 6 октября: пожинаем плоды урожайной Луны

Фаза Луны сегодня, 6 октября: пожинаем плоды урожайной Луны Фаза Луны сегодня, 6 октября: пожинаем плоды урожайной Луны Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 17:24 по московскому времени Луна сегодня переходит в 16-й день своего месяца. Он будет длиться более 24 часов. Пик октябрьского лунного цикла в этом году носит название урожайной Луны. Обычно так называют полнолуние, ближайшее к осеннему равноденствию, и оно почти всегда приходится на сентябрь. Но раз в несколько лет урожайная Луна осеняет своим отраженным светом Землю в октябре. Именно так и произойдет в 2025 году.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Полноправным управителем Луны остается Овен. Фаза Луны сегодня во Владивостоке еще до полуночи перейдет в полнолуние. В Новосибирске, Красноярске и других городах, к западу от Дальнего Востока, фаза Луны сегодня номинально будет оставаться растущей, а полнолуние наступит после полуночи по местному времени.

Общие рекомендации на пике лунного цикла

Грядущее этой ночью полнолуние и несущие его 16-е лунные сутки можно охарактеризовать как очень спокойный и гармоничный день. Его можно провести вдали от суеты, в кругу семьи или на отдыхе.

Бизнес и деньги в полнолуние

На работе можно продолжить начатую вчера уборку на столе или в кабинете. Рутинные дела также пойдут хорошо. Любые значимые проекты сегодня начинать не следует. Зато успех ждет творческих людей, особенно если их таланты связаны с профессией.

Фаза Луны сегодня, 6 октября: что несет урожайная Луна? Фаза Луны сегодня, 6 октября: что несет урожайная Луна? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье и красота при полной Луне

Отличный день для того, чтобы заняться йогой, пилатесом, плаванием или выделить время на кардиотренировку. Исключите алкоголь или тяжелую пищу. Увеличьте в рационе количество продуктов, богатых железом.

Свадьба и отношения в 16-й лунный день

Хороший день для свадьбы, а также для любого времяпрепровождения в кругу семьи.

Природа в Полнолуние

Рыбалку все еще не стоит считать отличным способом провести время. Любителям копаться в земле также не стоит сегодня планировать какие-либо дела в огороде или саду. Владельцы домашних животных вполне могут сегодня провести инспекцию гардероба домашних питомцев в преддверии зимы. А если такового не имеется, купить новую амуницию для собаки или инструмент для ухода за шерстью для кошки.

Ранее мы рассказали, почему исчезли неандертальцы.

фаза луны
лунные календари
астрология
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на 6 октября: Тельцу искать команду, Скорпиону — побороть сомнения
Константин Ивлев и его молодая супруга объявили о разводе
Главный экономический советник Трампа рассказал о последствиях шатдауна
Фаза Луны сегодня, 6 октября: пожинаем плоды урожайной Луны
Стали известны регионы-лидеры по материальному благополучию
Желтый уровень воздушной опасности ввели в одном российском регионе
Подростки в Киеве включили на улице гимн России
Легковушка и машина скорой помощи столкнулись в Москве
В Белгороде 40 тысяч человек остались без электричества из-за ВСУ
Провальный старт, травма Акинфеева: ЦСКА — «Спартак», как это было
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 октября 2025 года
Серия взрывов прогремела в Харькове
Над Донецком раздался мощный взрыв
«В следующем веке»: Захарова раскрыла, когда в ФРГ разберутся с БПЛА
Хорватский альпинист погиб в Альпах
Колумбийские наемники устроили видеобунт с просьбой о спасении с Украины
Аэропорт Гагарин закрылся для авиарейсов
В ХАМАС прокомментировали слухи о готовности сложить оружие
Сотни мигрантов собрались в Подмосковье ради козлодрания
Белгородские больницы показали свою надежность в условиях обстрелов
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.