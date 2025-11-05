Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 05:21

В России впервые отмечают новый профессиональный праздник

День работника суда впервые отмечается в России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Правительство России учредило новый профессиональный праздник — День работника суда, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Впервые его отмечают в текущем году 5 ноября по всей стране.

Инициатива создания праздника была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Торжественная дата приурочена к указу Петра I «О форме суда» от 1723 года.

Ранее Путин подписал указы об учреждении двух новых государственных праздников, сообщается на сайте правовых актов. В соответствии с документами, будут отмечаться День коренных малочисленных народов Российской Федерации и День языков народов России.

До этого президент России присудил премию за укрепление единства нации России. Награда была вручена в преддверии Дня народного единства заместителю директора ООО «Открытие» Анне Габдуллиной и ученому секретарю архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» в Удмуртии Павлу Орлову.

Кроме того, Владимир Путин вручил государственные награды инженерам-разработчикам новейших видов вооружений РФ. Были отмечены создатели крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

суды
праздники
Владимир Путин
профессии
