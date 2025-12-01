«Положение шаткое»: депутат о возможной отставке Зеленского Депутат Чепа не исключил, что Зеленский может уйти в отставку до Нового года

Действующий глава Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку до Нового года, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что после ухода руководителя офиса президента Андрея Ермака позиции Зеленского ослабли.

Конечно, вполне реально, [что Зеленский уйдет в отставку]. Мы понимаем, что его положение очень шаткое, и, скорее всего, после ухода Ермака и ряда министров его правительства американцы будут его выдавливать. Это может произойти и раньше [Нового года], это может произойти в любой момент, — высказался Чепа.

Ранее украинский политтехнолог Владимир Петров заявил, что Зеленский может уйти в отставку в Новый год. По его мнению, политик объявит об этом в обращении к народу и не будет участвовать в президентских выборах.

До этого депутат Алексей Журавлев заявил, что отставка главы офиса украинского президента Андрея Ермака не поможет сохранить свой пост Владимиру Зеленскому. По его словам, Запад обратил внимание на коррупцию в Киеве в связи с успехами ВС РФ на фронте.