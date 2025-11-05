Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 04:38

В Госдуме напомнили автолюбителям о штрафах за лысую зимнюю резину

Федяев: штраф за лысую зимнюю резину составляет 500 рублей

Предотвращение штрафных санкций Предотвращение штрафных санкций Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автовладельцы могут быть оштрафованы, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 миллиметров, или на одну ось установлены летние и зимние шины, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»). По его словам, требования к покрышкам закреплены в установленном правительством перечне неисправностей.

Не забывайте и о техническом состоянии шин. Инспектор имеет право оштрафовать вас, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм, или на одну ось установлены шины разного типа, например, зимняя и летняя, — сказал депутат.

За подобные правонарушения установлены штрафы согласно статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей». Сумма достигает 500 рублей, констатировал парламентарий.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали, что если автомобильные номера оказались нечитаемыми из-за слякоти, дождя или грязи, инспектор может сделать водителям предупреждение или назначить штраф в 500 рублей. Однако, если знак закрашен, деформирован или закрыт, водителям уже грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав.

До этого в Госавтоинспекции предупредили, что водителям, которые отказываются снимать обложку с водительского удостоверения по требованию инспектора ГИБДД, может грозить административный арест до 15 суток. Сотрудник ДПС имеет право потребовать предъявления прав без защитной обложки при наличии подозрений.

штрафы
автомобили
машины
шины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ попытались атаковать четыре района Ростовской области
Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Краснов указал на важный нюанс защиты интересов в суде
ВСУ перестали перебрасывать резервы на Сумское направление
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 ноября
В России впервые отмечают новый профессиональный праздник
Российский боец рассказал, как разведчик ВСУ попал в плен ВС РФ
Стоматолог раскрыла, как облегчить рост зубов мудрости
Английский клуб прервал победную серию «Реала» в Лиге Чемпионов
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Сургуте
«Злодеи из скандинавских стран»: Панжинский о недопуске российских лыжников
В МИД пообещали ЕС ощутимый ответ на конфискацию активов России
Аэропорт Самары закрыли для приема и отправки рейсов
В Госдуме напомнили автолюбителям о штрафах за лысую зимнюю резину
Зеленский вручил награды военным с эмблемами СС
Россиянам назвали лучшие способы избавиться от запаха старой мебели
Названо число жертв крушения самолета у аэропорта Луисвилла в США
Краснов указал на необходимость единообразной судебной практики в России
Биография, личная жизнь, карьера, смерть: как жил Юрий Николаев
Мерц и фон дер Ляйен отказались от саммита СЕЛАК из-за Трампа
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.