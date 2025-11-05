В Госдуме напомнили автолюбителям о штрафах за лысую зимнюю резину Федяев: штраф за лысую зимнюю резину составляет 500 рублей

Автовладельцы могут быть оштрафованы, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 миллиметров, или на одну ось установлены летние и зимние шины, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»). По его словам, требования к покрышкам закреплены в установленном правительством перечне неисправностей.

Не забывайте и о техническом состоянии шин. Инспектор имеет право оштрафовать вас, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм, или на одну ось установлены шины разного типа, например, зимняя и летняя, — сказал депутат.

За подобные правонарушения установлены штрафы согласно статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей». Сумма достигает 500 рублей, констатировал парламентарий.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали, что если автомобильные номера оказались нечитаемыми из-за слякоти, дождя или грязи, инспектор может сделать водителям предупреждение или назначить штраф в 500 рублей. Однако, если знак закрашен, деформирован или закрыт, водителям уже грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав.

До этого в Госавтоинспекции предупредили, что водителям, которые отказываются снимать обложку с водительского удостоверения по требованию инспектора ГИБДД, может грозить административный арест до 15 суток. Сотрудник ДПС имеет право потребовать предъявления прав без защитной обложки при наличии подозрений.