Женщина и двое детей погибли при пожаре в Сургуте МЧС: пожар на даче в Сургуте унес жизни женщины и двоих детей

Пожар, произошедший в двухэтажном дачном доме в Сургуте, унес жизни женщины и двоих детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что еще один человек пострадал, передает ТАСС.

Звеньями газодымозащитной службы обнаружен пострадавший мужчина и передан бригаде скорой помощи. В ходе разведки огнеборцы обнаружили женщину и двоих детей без признаков жизни, — говорится в публикации.

К тушению привлекались 39 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным ведомства, причиной трагедии могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее крупный пожар произошел в частной школе Барнаула. В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что огонь охватил спортзал учебного заведения в отдельном здании, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Огонь удалось оперативно локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.

До этого в Южно-Сахалинске загорелся склад с канцтоварами, где пожар охватил площадь 1 тыс. квадратных метров. Никто не погиб и не пострадал. На месте ЧП работали 19 спасателей и четыре единицы техники.