Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 05:01

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Сургуте

МЧС: пожар на даче в Сургуте унес жизни женщины и двоих детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар, произошедший в двухэтажном дачном доме в Сургуте, унес жизни женщины и двоих детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что еще один человек пострадал, передает ТАСС.

Звеньями газодымозащитной службы обнаружен пострадавший мужчина и передан бригаде скорой помощи. В ходе разведки огнеборцы обнаружили женщину и двоих детей без признаков жизни, — говорится в публикации.

К тушению привлекались 39 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным ведомства, причиной трагедии могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее крупный пожар произошел в частной школе Барнаула. В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что огонь охватил спортзал учебного заведения в отдельном здании, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Огонь удалось оперативно локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.

До этого в Южно-Сахалинске загорелся склад с канцтоварами, где пожар охватил площадь 1 тыс. квадратных метров. Никто не погиб и не пострадал. На месте ЧП работали 19 спасателей и четыре единицы техники.

Сургут
дачи
пожары
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ попытались атаковать четыре района Ростовской области
Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Краснов указал на важный нюанс защиты интересов в суде
ВСУ перестали перебрасывать резервы на Сумское направление
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 ноября
В России впервые отмечают новый профессиональный праздник
Российский боец рассказал, как разведчик ВСУ попал в плен ВС РФ
Стоматолог раскрыла, как облегчить рост зубов мудрости
Английский клуб прервал победную серию «Реала» в Лиге Чемпионов
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Сургуте
«Злодеи из скандинавских стран»: Панжинский о недопуске российских лыжников
В МИД пообещали ЕС ощутимый ответ на конфискацию активов России
Аэропорт Самары закрыли для приема и отправки рейсов
В Госдуме напомнили автолюбителям о штрафах за лысую зимнюю резину
Зеленский вручил награды военным с эмблемами СС
Россиянам назвали лучшие способы избавиться от запаха старой мебели
Названо число жертв крушения самолета у аэропорта Луисвилла в США
Краснов указал на необходимость единообразной судебной практики в России
Биография, личная жизнь, карьера, смерть: как жил Юрий Николаев
Мерц и фон дер Ляйен отказались от саммита СЕЛАК из-за Трампа
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.