Венгрия объяснила свою позицию по украинскому членству в ЕС Орбан предложил Украине стратегическое партнерство вместо вступления в Евросоюз

Венгрия выступила против членства Украины в Европейском союзе, предложив альтернативный формат сотрудничества в виде стратегического партнерства, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. Глава правительства аргументировал свою позицию потенциальными рисками для европейской безопасности и экономическими последствиями для Венгрии.

Мы считаем, что Европейский союз должен вступить в стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Таково наше предложение. Мы будем придерживаться этой позиции и в будущем, поскольку имеем на это полное право, — сказано в публикации.

Ранее политолог Александр Рар заявил: Брюссель угрожает Польше, Венгрии и Словакии судебными процессами, требуя поддержать вступление Украины в Европейский союз. По его оценке, Киев способен достичь членства в ЕС после завершения текущего военного противостояния.

Кроме того, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что раскол в Европейском союзе по украинской проблематике будет углубляться. Свое заявление политик сделал в связи с намерением нового чешского премьера Андрея Бабиша сформировать правительственный альянс с евроскептиками, выступающими против курса Брюсселя в отношении Украины.