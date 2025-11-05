Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 02:17

Полеты через аэропорт Пензы приостановлены

Росавиация: аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск воздушных судов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они действуют для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее аэропорт города Бремен в Германии был вынужден приостановить операционную деятельность в связи с обнаружением беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от воздушной гавани. Авиадиспетчерская служба немедленно прекратила выполнение взлетно-посадочных операций для обеспечения безопасности воздушного движения.

До этого сообщалось, что в аэропорту Стамбула успешно завершилась 12-часовая операция по спасению кошки, сбежавшей у российской пассажирки. Животное удалось обнаружить только благодаря применению тепловизора, после чего его благополучно вернули хозяйке.

Кроме того, временные ограничения были введены в аэропорту Саратова. Это также связывалось с необходимостью гарантировать безопасность полетов.

