Полеты через аэропорт Пензы приостановлены Росавиация: аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они действуют для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Кроме того, временные ограничения были введены в аэропорту Саратова. Это также связывалось с необходимостью гарантировать безопасность полетов.