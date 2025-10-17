Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 12:57

Как восстановить удаленные фото на телефоне: проверенные способы

Как восстановить удаленные фото на телефоне: проверенные способы

Восстановить удаленные фотографии на телефоне возможно и шансы на успех достаточно высоки, если действовать быстро и грамотно. Главное — как можно скорее прекратить использование устройства, чтобы новые данные не перезаписали пространство, где еще хранятся удаленные файлы. Кстати, современные смартфоны часто имеют аналог корзины, как на компьютере. На устройствах Android и iOS производители добавляют в свою галерею отдельную папку «Недавно удаленные», где фото хранятся в течение 30 дней. Это самый простой и быстрый способ вернуть утраченные кадры.

Используйте облачные резервные копии

Если вы активно пользуетесь облачными сервисами, ваши фотографии, скорее всего, в безопасности. Для пользователей Apple это iCloud, а для Android — Google Фото. Зайдите в приложение или на сайт сервиса и проверьте, не сохранилась ли там удаленная фотография. В Google Фото есть раздел «Корзина», а в iCloud.com — папка «Недавно удаленные». Важно помнить, что файлы в облачной корзине тоже хранятся ограниченное время, после чего исчезают навсегда.

Прибегните к помощи специальных программ

Если встроенные опции не помогли, на помощь придут компьютерные программы для восстановления данных. Для этого вам потребуется подключить телефон к компьютеру. Учтите, что этот способ часто требует root-прав на Android или отключения защиты паролем на iPhone и он не дает стопроцентной гарантии. Чем больше времени прошло с момента удаления, тем ниже вероятность успеха, так как система могла уже перезаписать освободившееся место.

Таким образом, восстановление удаленных фотографий — реалистичная задача. Ключевыми факторами являются скорость вашей реакции и наличие ранее настроенных резервных копий. Всегда проверяйте встроенную корзину в галерее и ваше облачное хранилище в первую очередь. Чтобы избежать подобных стрессовых ситуаций в будущем, регулярно настраивайте автоматическую синхронизацию фото с надежным облачным сервисом и делайте полные резервные копии данных вашего устройства.

