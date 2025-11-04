«Пусть посмотрят»: Путин о слежке НАТО за испытаниями «Буревестника» Путин сообщил о наблюдении корабля НАТО за испытаниями «Буревестника»

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне испытаний «Буревестника» находился военный корабль НАТО, сообщили в пресс-службе Кремля. ВС РФ специально не мешали Альянсу наблюдать, добавил он.

Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят, — сказано в сообщении.

Ранее Путин вручил государственные награды инженерам-разработчикам новейших видов вооружений РФ. Были отмечены создатели крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

До этого испытания российского аппарата «Посейдон» и ракеты «Буревестник» сбили с толку президента США Дональда Трампа, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его мнению, именно это побудило американского лидера распорядиться о возобновлении ядерных тестов.

Кроме того, военный аналитик Алексей Леонков сообщил, что российская крылатая ракета «Буревестник» обладает неограниченной дальностью и может находиться в воздухе месяцами благодаря уникальной силовой установке. Эксперт подчеркнул, что ключевой особенностью аппарата является компактный ядерный двигатель, не имеющий мировых аналогов.