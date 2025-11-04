Путин оценил дальность полета «Буревестника»

Крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» по дальности полета превосходит все другие известные системы, заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона». Он добавил, что ракета точно достигает цели в положенное время.

По дальности полета «Буревестник», как известно, превзошел все известные в мире ракетные системы. У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время, — сказал он.

Ранее испытания российского аппарата «Посейдон» и ракеты «Буревестник» сбили с толку президента США Дональда Трампа, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его мнению, именно это побудило американского лидера распорядиться о возобновлении ядерных тестов.

Обозреватель Брэндон Вайхерт отметил, что западным странам следует всерьез воспринять опасность российского автономного подводного аппарата «Посейдон», способного кардинально изменить баланс сил. Этот БПЛА представляет собой уникальную стратегическую разработку, сочетающую ядерную энергоустановку и беспилотное управление, добавил он.