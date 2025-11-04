Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 23:17

ПВО сбила украинские дроны над двумя регионами России

Силы ПВО РФ сбили 13 дронов над территорией Брянской и Белгородской областей

Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что дроны были сбиты над Белгородской и Брянской областями.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА — над территорией Белгородской области и три БПЛА — над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов на регион. По его словам, один из пострадавших в момент удара находился в автомобиле. Всего беспилотники совершили налет на пять муниципалитетов, уточнил Гладков.

Кроме того, в Туапсинском округе Краснодарского края зафиксировано падение обломков вражеского дрона на жилой дом. Инцидент произошел в поселке Сосновый, где фрагменты беспилотника украинских войск повредили многоквартирное здание.

Тем временем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в хуторе Ленинаван Мясниковского района пострадали два человека. Падение дронов причинило ущерб жилым строениям и автомобилю.

