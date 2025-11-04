Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 ноября 2025 в 23:07

«Большая потеря»: ведущая Веденеева о смерти Юрия Николаева

Ведущая Веденеева: все запомнят Юрия Николаева добрым и талантливым человеком

Юрий Николаев Юрий Николаев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Российская актриса Татьяна Веденеева в беседе с NEWS.ru выразила соболезнования семье телеведущего Юрия Николаева. По ее словам, он был добрым и талантливым человеком.

Мы все знаем, что он долго болел. Я выражаю свои соболезнования его семье, супруге Элеоноре. Это очень печальная новость. Он был настоящим профессионалом, очень талантливым и добрым человеком, с которым очень комфортно было работать, причем не только мне. Он для всех был очень хорошим коллегой. Его уход — большая потеря, — отметила она.

Ранее экс-коллега Николаева по передаче «Утренняя почта» Лариса Грибалева назвала журналиста легендарным профессионалом, обладавшим супервкусом. Она отметила, что Николаев научил ее работать с текстом и камерой, за что она всегда останется ему благодарной. Для Белоруссии визит Юрия Николаева в Минск и съемки в республиканской версии «Утренней почты» стали заметными событиями, добавила Грибалева.

О смерти Юрия Николаева ранее сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Телеведущий ушел из жизни на 77-м году.

