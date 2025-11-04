Стало известно о новых пострадавших при обстреле ВСУ Горловки

В Горловке ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадал местный житель, сообщил глава городского округа Иван Приходько в Telegram-канале. Состояние раненого в настоящее время устанавливается.

В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки, — сказано в публикации.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили беспилотным летательным аппаратом по «Газели» в районе хутора Красиво Борисовского района Белгородской области. В результате был ранен водитель транспортного средства, его госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки и осколочным ранением плеча. Сам автомобиль был поврежден огнем.

До этого военный блогер Юрий Подоляка заявил, что украинские военнослужащие расправились с пенсионеркой из Купянска, которая крестилась на коленях и умоляла о пощаде. По его словам, женщина сама вышла навстречу солдатам. Оператор БПЛА какое-то время смотрел на бабушку через камеру, а после направил аппарат в ее сторону и произвел детонацию.

Кроме того, по данным Министерства обороны, в ночь на 4 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили 85 беспилотников в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись Воронежская, Нижегородская, Белгородская, Курская, Липецкая, Волгоградская, Саратовская области, а также Башкирия.