04 ноября 2025 в 18:55

Академику сохранили приговор в пять лет

Экс-управделами РАН Солнцеву оставили в силе пятилетний условный срок

Мосгорсуд окончательно оставил в силе приговор 75-летнему академику РАН Константину Солнцеву и предпринимателю Сергею Дягилецу, пишет «Коммерсант». Речь идет о деле, в котором мужчин обвинили в хищении около 170 млн рублей у Российской академии наук при выполнении контрактов на обслуживание зданий организации. Они получили по пять лет лишения свободы, причем ученому назначили условный срок. Оба фигуранта не признают вину.

Осужденных также обязали возместить РАН причиненный ущерб и выплатить штрафы в размере 700 и 600 тыс. рублей соответственно. После обжалования приговора Мосгорсуд первоначально согласился с доводами защиты и отменил решение, направив дело на новое рассмотрение. Однако затем кассационная инстанция по представлению прокуратуры отменила это решение и вернула дело в апелляцию, которая в итоге подтвердила первоначальный приговор.

Ранее стало известно, что обвинение Дмитрию Боглаеву, фигуранту уголовного дела о хищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, было ужесточено. Адвокат Павел Чигилейчик сообщил, что новая формулировка обвинения предполагает руководство структурным подразделением так называемых попрошаек, а также управление силовым блоком преступной группы. При этом сам Боглаев не признает свою причастность к преступлениям.

