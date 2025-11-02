Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 09:37

Фигуранту дела «шереметьевских попрошаек» ужесточили обвинение

Фигуранту уголовного дела о хищении у бойцов СВО Боглаеву ужесточили обвинение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фигуранту уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в московском аэропорту Шереметьево Дмитрию Боглаеву ужесточили обвинение, заявил в беседе с РИА Новости адвокат Павел Чигилейчик. По его словам, первоначальное обвинение по части 2 статьи 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе» было переквалифицировано на часть 1 этой же статьи.

Новая формулировка вменяет Боглаеву руководство структурным подразделением так называемых попрошаек, а также силовым блоком преступной группы, уточнил собеседник агентства. При этом свою причастность к инкриминируемым деяниям мужчина отрицает.

Теперь Боглаев якобы руководитель структурного подразделения так называемых попрошаек и силового блока, ранее у него была часть 2 данной статьи — участие в преступном сообществе без функций руководителя, — подчеркнул Чигилейчик.

Помимо этого, в отношении Боглаева было добавлено 17 новых эпизодов преступления, квалифицированных по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По данным следствия, эти эпизоды непосредственно связаны с фактами обмана участников спецоперации со стороны членов преступной группы.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу о хищении денежных средств у участников СВО в Шереметьево оценили более чем в 4 млн рублей. Причем это не конечная сумма. Арестованы 29 человек. Всем им предъявлено обвинение в краже, мошенничестве и участии в преступном сообществе.

СВО
хищения
деньги
уголовные дела
Шереметьево
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе назвали новую опасность для ПВО Украины
Стало известно, как в транспорте Москвы отпразднуют День народного единства
Аналитики выяснили, как часто россияне находят в куртке забытые деньги
Россиянам объяснили, почему не стоит хранить коляски в подъездах
Беляш с тофу: быстрый способ сделать сытный веганский перекус
Стало известно об атаке ВСУ с химзарядами в зоне СВО
Стало известно, сколько дней займет полет до Марса
Украина намерена «бороться» с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым
Лучший кекс за 30 минут — с орехами, какао и волшебным ароматом
Опубликовано видео с бойцами ВСУ, взятыми в плен в купянском аду
Минпросвещения анонсировало важное изменение по зачислению в педвузы
«Шлепнул по лицу»: стало известно о «пощечине Бога» для Байдена
Стало известно, где россияне чаще всего бронируют отели
Солдаты-националисты отказались помогать ВСУ в Красноармейске
Судан обратился к России после потери одного из городов
Сербский дипломат выразил уверенность в единственном исходе СВО
Фигуранту дела «шереметьевских попрошаек» ужесточили обвинение
В МО раскрыли, какой важный объект ВСУ поразил российский Су-34
В Москве приговорили банду автодилеров за мошенничество на 30 млн рублей
В Омске появятся платные городские паркинги: где придется раскошелиться?
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле
Криминал

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.