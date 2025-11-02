Фигуранту дела «шереметьевских попрошаек» ужесточили обвинение

Фигуранту уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в московском аэропорту Шереметьево Дмитрию Боглаеву ужесточили обвинение, заявил в беседе с РИА Новости адвокат Павел Чигилейчик. По его словам, первоначальное обвинение по части 2 статьи 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе» было переквалифицировано на часть 1 этой же статьи.

Новая формулировка вменяет Боглаеву руководство структурным подразделением так называемых попрошаек, а также силовым блоком преступной группы, уточнил собеседник агентства. При этом свою причастность к инкриминируемым деяниям мужчина отрицает.

Теперь Боглаев якобы руководитель структурного подразделения так называемых попрошаек и силового блока, ранее у него была часть 2 данной статьи — участие в преступном сообществе без функций руководителя, — подчеркнул Чигилейчик.

Помимо этого, в отношении Боглаева было добавлено 17 новых эпизодов преступления, квалифицированных по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По данным следствия, эти эпизоды непосредственно связаны с фактами обмана участников спецоперации со стороны членов преступной группы.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу о хищении денежных средств у участников СВО в Шереметьево оценили более чем в 4 млн рублей. Причем это не конечная сумма. Арестованы 29 человек. Всем им предъявлено обвинение в краже, мошенничестве и участии в преступном сообществе.