Раскрыта сумма ущерба по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Раскрыта сумма ущерба по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево Ущерб по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево оценили в 4 млн рублей

Ущерб по делу о хищении денежных средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево оценили в более чем 4 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, это не конечная сумма.

В настоящее время, по предварительным подсчетам, сумма ущерба уже превысила 4 млн рублей. Она может еще увеличиться, — отметил он.

По делу арестовали 29 человек. Всем им предъявлено обвинение в краже, мошенничестве и участии в преступном сообществе. По версии следствия, преступную схему инициировали Дмитрий Боглаев, Алексей Кабочкин и Игорь Русин.

До этого стало известно, что преступная группа специализировалась на обмане военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО. Злоумышленники завышали стоимость такси в десятки раз и применяли угрозы физической расправы. Следствие установило, что в преступное сообщество входили сотрудники линейного управления МВД в аэропорту. В некоторых случаях цена поездки внезапно увеличивалась с двух тысяч до 40–90 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Кабочкин не участвовал в схеме хищений у бойцов СВО. По словам источника, он и Боглаев, напротив, наказывали таксистов и старались компенсировать нанесенный ущерб.