04 ноября 2025 в 18:34

Один из регионов России начнет выпускать военных летчиков

В Ульяновской области началась подготовка летчиков военно-транспортной авиации

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

На территории Ульяновской области появится отдельное высшее военное училище военно-транспортной авиации, написал в своем Telegram-канале губернатор Алексей Русских. По его словам, в настоящее время в регионе проходят подготовку уже более 300 учащихся Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

В нашем регионе теперь проходят подготовку более 300 ребят — старшекурсников четвертого авиационного факультета Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова, — говорится в сообщении.

Как уточнил Русских, базой для подготовки стала территория бывшего военно-технического училища в административном центре. В дальнейшем факультет станет самостоятельным высшим военным училищем для подготовки летчиков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проведения призывных мероприятий в течение всего календарного года. Теперь медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий могут проводиться круглогодично.

