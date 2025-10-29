Русских рассказал о ситуации в Ульяновской области после падения БПЛА ВСУ

Русских рассказал о ситуации в Ульяновской области после падения БПЛА ВСУ В Ульяновской области потушили пожар после падения БПЛА ВСУ

Пожар, возникший после падения украинского беспилотника в Новоспасском районе Ульяновской области, полностью ликвидирован, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. Глава области уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, а районные системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме без угроз для жилого сектора.

В Новоспасском районе ликвидирован пожар на месте падения обломков. Жертв и пострадавших нет. Все наши экстренные службы оперативно сработали. Системы жизнеобеспечения района функционируют в штатном режиме, угроз жилому сектору нет, — говорится в публикации.

Ранее над ночным небом Ульяновской области прогремела серия взрывов. Согласно имеющейся информации, системы ПВО отражали атаку украинских беспилотников. В небе наблюдались характерные вспышки и были слышны звуки работы моторов. Инцидент произошел в районе Новоспасского городского поселения около 00:20 по московскому времени.

Кроме того, глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками вблизи промышленного предприятия в регионе. По словам губернатора, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения, а на месте происшествия работают оперативные службы.