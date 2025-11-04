ВСУ дроном убили жителя Купянска и его собаку ВСУ с помощью БПЛА убили мирного жителя при попытке выйти из Купянска

Житель Купянска погиб в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ, мужчина пытался выйти к позициям российских войск, сообщает РИА Новости. Также вместе с ним погибла его собака.

На кадрах видно, что после к телу подходит другой мужчина. Он встал на колени и непрерывно крестится. После этого к мирному жителю подлетает украинский беспилотник и производит подрыв.

Ранее российские военные успешно отразили попытку прорыва ВСУ в район Купянска, где украинские подразделения оказались в окружении. Противник использовал для атаки бронетранспортеры производства НАТО, имеющие специфическую броневую защиту, напоминающую игольчатую конструкцию. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого сообщалось, что российские военные укрепляют свои позиции в районе Купянска-Узлового на Купянском направлении. Подразделения Вооруженных сил РФ также проводят операцию по окружению Купянска и близлежащих территорий вдоль реки Оскол. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Военные группировки «Запад» успешно сбивают дроны ВСУ, которые перевозят продовольствие и боеприпасы в районе Купянска. В МО России добавили, что уже поражено 16 БПЛА.