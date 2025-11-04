Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 18:41

Посольство России вступилось за Захарову после скандала в СМИ Италии

Россия выразила протест Италии из-за антироссийской кампании в СМИ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Посольство РФ в Италии выразило протест МИД страны из-за антироссийской кампании в СМИ, сообщила пресс-служба дипмиссии. Поводом стало заявление представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой, которая после обрушения башни Торре-деи-Конти в Риме отметила, что европейское государство «рухнет все — от экономики до башен», если продолжит тратить деньги налогоплательщиков на поддержку Украины.

Был заявлен решительный протест в связи с развязанной Римом грубой и омерзительной антироссийской кампанией в СМИ, — сказано в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что МИД Италии настоял на встрече в День народного единства, но при этом проигнорировал запрос Москвы о переговорах по важным вопросам отношений между странами.

Российская сторона выражает соболезнования в связи с гибелью румынского рабочего, <…> желает выздоровления всем пострадавшим в этом чрезвычайном происшествии, — добавили в дипмиссии.

Башня Торре-деи-Конти частично обрушилась 3 ноября во время реставрационных работ. Двух пострадавших доставили в больницу, другие отказались от медпомощи. Позже один из госпитализированных скончался.

Захарова позже напомнила, что в мае этого года МИД Италии отчитался о поддержке Украины на сумму около €2,5 млрд (233 млрд рублей), включая военную помощь и взносы через механизмы ЕС. По ее словам, из этой суммы около €1 млрд (93 млрд рублей) направили на помощь беженцам, €310 млн (29 млрд рублей) — на поддержку госбюджета и €93 млн (9 млрд рублей) — на гуманитарные проекты.

