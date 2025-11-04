Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 14:47

Скончался бывший формальный лидер КНДР Ким Ён Нам

Ким Ён Нам Ким Ён Нам Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам умер 3 ноября в возрасте 97 лет, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Лидер страны Ким Чен Ын вошел в состав похоронной комиссии и уже посетил траурную церемонию, где возложил венок.

Ким Ён Нам, родившийся в 1928 году в Пхеньяне, прошел долгий политический путь. В 1940-х годах он работал школьным учителем, а затем с 1946 по 1959 год получал образование в СССР, где окончил исторический факультет Томского университета и Ростовский государственный университет. Его дипломатическая карьера включала должность первого заместителя министра иностранных дел (1963–1967). С 1970 года он стал членом ЦК Трудовой партии Кореи, а с 1978 года — членом Политбюро.

С 1983 по 1998 год Ким Ён Нам занимал пост премьера Административного совета и одновременно министра иностранных дел КНДР. С 1998 по 2019 год он возглавлял Президиум Верховного народного собрания, являясь согласно конституции высшим должностным лицом государства, и был переизбран на этот пост в 2014 году.

Ранее скончался бывший вице-президент США Дик Чейни. Ему было 84 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

КНДР
смерти
политики
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Главный враг России». Умер бывший вице-президент США Дик Чейни: детали
«Дайте больше денег»: в США рассказали, что скрывает Зеленский ради траншей
Украинский дрон расправился с бабушкой, которая крестилась на коленях
«Знаем цели»: протесты в Белграде могут обернуться катастрофой
Психолог торговала детьми? Что известно об аресте Ирины Рудницкой, кто она
Российский боец спас мирных жителей от удара дрона
Спрятавшая труп своей дочери в диван женщина не ушла от правоохранителей
По всему Казахстану начали ловить похитителей невест
Серый кардинал Польши предстал перед судом
Появились подробности о ДТП с участием детской хоккейной команды
Россиянина арестовали за фото торта: что с ним было не так, детали
Германия вновь отказала Украине в поставках крылатых ракет
Врач назвала проверенные способы отсрочить деменцию
«10 трлн солнц»: гигантская черная дыра поразила ученых
Названы дата и место прощания с режиссером Геральдом Бежановым
Стало известно, как сокращение «Ямал СПГ» скажется на мировом газовом рынке
Новая логистика ВСУ в районе Красноармейска попала на видео
Украинка получила тюремный срок за публикацию кадров мобилизации
Житель Татарстана избил человека молотком на глазах у прохожих
Раскрыто, как пересадка чужих фекалий помогает в борьбе с бессоницей
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.