Скончался бывший формальный лидер КНДР Ким Ён Нам

Экс-председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам умер 3 ноября в возрасте 97 лет, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Лидер страны Ким Чен Ын вошел в состав похоронной комиссии и уже посетил траурную церемонию, где возложил венок.

Ким Ён Нам, родившийся в 1928 году в Пхеньяне, прошел долгий политический путь. В 1940-х годах он работал школьным учителем, а затем с 1946 по 1959 год получал образование в СССР, где окончил исторический факультет Томского университета и Ростовский государственный университет. Его дипломатическая карьера включала должность первого заместителя министра иностранных дел (1963–1967). С 1970 года он стал членом ЦК Трудовой партии Кореи, а с 1978 года — членом Политбюро.

С 1983 по 1998 год Ким Ён Нам занимал пост премьера Административного совета и одновременно министра иностранных дел КНДР. С 1998 по 2019 год он возглавлял Президиум Верховного народного собрания, являясь согласно конституции высшим должностным лицом государства, и был переизбран на этот пост в 2014 году.

Ранее скончался бывший вице-президент США Дик Чейни. Ему было 84 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.