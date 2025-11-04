Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 ноября 2025 в 15:39

Спрятавшая труп своей дочери в диван женщина не ушла от правоохранителей

СК: в Челябинске была задержана подозреваемая в убийстве дочери

Фото: СК РФ

В Челябинске задержана женщина, которую подозревают в убийстве собственной пятилетней дочери, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. В ведомстве добавили, что фигурантку дела доставили в отдел СК для допроса.

Сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области оперативно установлено место нахождения подозреваемой на территории Республики Башкортостан, она доставлена в территориальный следственный отдел. В настоящее время осуществляется допрос фигурантки об обстоятельствах совершенного преступления, — сказано в сообщении.

Ранее появились данные, что в Челябинске было возбуждено уголовное дело после обнаружения тела пятилетней девочки с колото-резаными ранениями в квартире на улице 250-летия Челябинска. Следствие установило, что 43-летняя жительница Башкирии арендовала это жилье посуточно с сентября 2025 года. После ее выселения хозяйка квартиры обнаружила тело ребенка, спрятанное в диване.

До этого на Камчатке 61-летний мужчина совершил убийство пожилой супружеской пары. Согласно информации регионального управления Следственного комитета, злоумышленник проник в квартиру и напал на пенсионеров с топором.

Челябинск
происшествия
убийства
матери
СК РФ
задержания
