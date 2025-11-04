Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 11:16

Сею прямо в грунт — вырастает не клумба, а звездная ночь: цветок с неповторимым шармом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Немофила «Пенни Блэк» обладает столь насыщенной, почти черной с белой каймой окраской, что кажется, будто на клумбу опустилась звездная ночь. Этот цветок с неповторимым шармом — настоящая жемчужина для ценителей изысканной эстетики в саду.

Его главное преимущество — невероятно нежные, кружевные цветы, создающие эффект россыпи драгоценностей на фоне ажурной зелени. Немофила холодостойка, ее можно сеять прямо в грунт ранней весной, и она не потребует от вас сложного ухода. Ее обожают за быстрое и дружное цветение, которое превращает любой уголок сада в волшебную картину.

Она идеально подходит для создания бордюров, украшения альпинариев и выращивания в контейнерах, образуя сплошной цветущий ковер. Сею прямо в грунт — вырастает не клумба, а звездная ночь! Этот цветок придает ландшафту глубину, таинственность и неповторимый шарм, оставаясь при этом скромным и нетребовательным растением.

Ранее был назван цветок — мечта садовода: растет где угодно, хоть в глине и песке, а цветет как сумасшедший.

Дарья Иванова
Д. Иванова
