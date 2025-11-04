Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 15:18

Названы дата и место прощания с режиссером Геральдом Бежановым

Прощание с режиссером Бежановым пройдет 5 ноября на Троекуровском кладбище

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прощание с кинорежиссером Геральдом Бежановым состоится 5 ноября после полудня в Большом ритуальном зале на улице Рябиновой в Москве, заявили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Похоронят сценариста на Троекуровском кладбище.

Прощание с Г. С. Бежановым состоится в среду, 5 ноября, в 13:30 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища, — говорится в сообщении.

Автор культовой советской комедии «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой в главной роли скончался на 86-м году жизни. Свою карьеру Бежанов начал на киностудии «Арменфильм», а с 1975 года работал в «Мосфильме». В число его творений также вошли такие популярные фильмы, как «Где находится нофелет?», «Срочный вызов» и «Витя Глушаков — друг апачей».

До этого стало известно, что обладательница «Золотого глобуса» голливудская актриса Дайан Лэдд скончалась в Калифорнии в возрасте 89 лет. Знаменитость была трижды номинирована на премию «Оскар». Артистка была известна зрителям по многочисленным ролям в таких сериалах, как «Элис», «Боб Хоуп представляет», «Дымок из ствола» и «Перри Мейсон».

