Названы дата и место прощания с режиссером Геральдом Бежановым Прощание с режиссером Бежановым пройдет 5 ноября на Троекуровском кладбище

Прощание с кинорежиссером Геральдом Бежановым состоится 5 ноября после полудня в Большом ритуальном зале на улице Рябиновой в Москве, заявили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Похоронят сценариста на Троекуровском кладбище.

Прощание с Г. С. Бежановым состоится в среду, 5 ноября, в 13:30 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища, — говорится в сообщении.

Автор культовой советской комедии «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой в главной роли скончался на 86-м году жизни. Свою карьеру Бежанов начал на киностудии «Арменфильм», а с 1975 года работал в «Мосфильме». В число его творений также вошли такие популярные фильмы, как «Где находится нофелет?», «Срочный вызов» и «Витя Глушаков — друг апачей».

