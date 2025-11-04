Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 13:56

Медиатор гитариста легендарной рок-группы продают за полмиллиона в Москве

В Москве продают медиатор Тома Каулитца за 500 тысяч рублей

Том Каулитц Том Каулитц Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Самый дорогой в мире медиатор выставлен на продажу в Москве за 500 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Музыкальный аксессуар ранее принадлежал гитаристу группы Tokio Hotel Тому Каулитцу и был привезен поклонницей с концерта более 15 лет назад.

Владелица реликвии приняла решение о продаже памятного предмета, подтвердив наличие покупательского спроса. В качестве дополнительного подарка новый обладатель предмета получит оригинальную концертную афишу музыкального турне HUМANOID, с которого и был привезен медиатор.

Ранее стало известно, что американская метал-рэп-группа Hollywood Undead впервые с 2019 года даст концерты в России. Музыкальные выступления состоятся 28 мая 2026 года на московской «ВТБ Арене» и 30 мая в петербургском комплексе «СКА Арена».

Позже появилась информация, что Hollywood Undead отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге, намеченные на 2026 год. Причиной решения стала агрессивная кампания в социальных сетях со стороны украинских пользователей, направлявших коллективу угрозы и оскорбительные сообщения.

