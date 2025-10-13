Популярная американская метал-группа выступит в России весной 2026 года Hollywood Undead выступят в Москве и Петербурге в мае 2026 года

Американская метал-рэп группа Hollywood Undead выступит в России впервые с 2019 года. Концерты запланированы в Москве и Петербурге на 28 и 30 мая соответственно, сообщается в Telegram-канале агентства-организатора «Мельница».

Отмечается, что продажи билетов стартуют 16 октября. В Москве группа выступит на «ВТБ Арене», а в Петербурге — «СКА Арене». До этого концерт Hollywood Undead был запланирован на 22 июня 2022 года, однако позже организаторы сообщили о переносе мероприятия.

Ранее стало известно, что легендарная рок-группа «Агата Кристи» может снова выйти на одну сцену впервые за 16 лет. Вадим Самойлов готов пойти на примирение с братом Глебом, но только ради того, чтобы выступить в «Лужниках». Они не общаются с 2010 года. Братья не поддерживают контакты, избегают совместных выступлений и просят назначать концерты в разные дни, чтобы не сталкиваться.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что американский рэпер Канье Уэст 8 декабря даст концерт в Москве. По его информации, площадкой для шоу станут «Лужники». Позже в пресс-службе арены сообщили NEWS.ru, что впервые слышат о выступлении рэпера.