Hollywood Undead отменила выступления в РФ из-за украинского буллинга

Американская металл-группа Hollywood Undead отменила выступления в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на 2026 год, сообщает концертное агентство «Мельница». По данным Telegram-канала Mash, причиной стал украинский буллинг в соцсетях.

Группа очень расстроена, что несмотря на огромное желание выступить перед фанатами в настоящее время обстоятельства мешают это сделать, — сказано в сообщении.

Канал уточнил, что украинцы писали группе с угрозами и оскорблениями. Музыканты могли приехать в Россию впервые с 2019 года.

Ранее стало известно, что легендарная рок-группа «Агата Кристи» может снова выйти на одну сцену впервые за 16 лет. Вадим Самойлов готов пойти на примирение с братом Глебом, но только ради того, чтобы выступить в «Лужниках». Они не общаются с 2010 года. Братья не поддерживают контакты, избегают совместных выступлений и просят назначать концерты в разные дни, чтобы не сталкиваться.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что американский рэпер Канье Уэст 8 декабря даст концерт в Москве. По его информации, площадкой для шоу станут «Лужники». Позже в пресс-службе арены сообщили NEWS.ru, что впервые слышат о выступлении рэпера.