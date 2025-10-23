Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 20:06

Умер рок-музыкант, работавший с Дэвидом Боуи

Daily Mail: умер известный рок-музыкант Крис Тернер

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Австралийский рок-музыкант Крис Тернер скончался в возрасте 60 лет, сообщает Daily Mail. Отмечается, что артист в свое время выступал с Дэвидом Боуи.

Как пишет издание, в последнее время гитарист испытывал серьезные и многочисленные проблемы со здоровьем. Тернер был прикован к инвалидному креслу, но не терял надежды вернуться к студийной работе для сведения треков нового релиза.

Крис Тернер появился на свет в столице Великобритании, позже перебрался жить в Австралию. Музыкальная карьера артиста стартовала в семидесятые годы прошлого века. За свою творческую жизнь он создал группы The Chris Turner Group и The Wranglers, участвовал в проектах таких коллективов, как Angry Anderson Rose Tattoo, Buffalo, и других известных команд.

Ранее сообщалось, что французская актриса и писательница Мартина Брошар умерла в возрасте 81 года. Она известна ролью в фильме «Украденные поцелуи». После дебюта во Франции Мартина переехала в Италию в 1970 году и продолжила там свою творческую деятельность. Брошар оставила сцену несколько лет назад и скончалась в своей резиденции в Морлупо, недалеко от Рима.

