Умер рок-музыкант, работавший с Дэвидом Боуи

Австралийский рок-музыкант Крис Тернер скончался в возрасте 60 лет, сообщает Daily Mail. Отмечается, что артист в свое время выступал с Дэвидом Боуи.

Как пишет издание, в последнее время гитарист испытывал серьезные и многочисленные проблемы со здоровьем. Тернер был прикован к инвалидному креслу, но не терял надежды вернуться к студийной работе для сведения треков нового релиза.

Крис Тернер появился на свет в столице Великобритании, позже перебрался жить в Австралию. Музыкальная карьера артиста стартовала в семидесятые годы прошлого века. За свою творческую жизнь он создал группы The Chris Turner Group и The Wranglers, участвовал в проектах таких коллективов, как Angry Anderson Rose Tattoo, Buffalo, и других известных команд.

