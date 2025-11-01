Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно последнее пристанище Андрея Гриневича

Похороны Андрея Гриневича пройдут на Востряковском кладбище

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Актера дубляжа Андрея Гриневича похоронят на Востряковском кладбище, заявила ТАСС его дочь. Она добавила, что артиста кремируют. В субботу, 1 ноября, в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве началась церемония прощания с Гриневичем.

По желанию папы будет кремация. Похороны — на Востряковском кладбище. Хотел [быть похороненным] вместе с бабушкой, — сообщила дочь.

Гроб с телом занесли в здание учреждения. Проводить актера в последний путь пришли родственники, друзья, коллеги и ученики.

Гриневич скончался на 70-м году жизни. Артист тяжело болел последние месяцы жизни, однако до самой смерти участвовал в проектах как режиссер. Голосом Гриневича в российском прокате говорили голливудские актеры Брюс Уиллис, Чарли Шин и Алек Болдуин.

До этого стало известно, что умершего от онкологии 40-летнего актера Романа Попова проводили в последний путь аплодисментами. Церемония прощания состоялась в Центральной клинической больнице в Москве. На мероприятии присутствовали актер Сергей Бурунов, телеведущий Гарик Харламов, юморист Олег Верещагин и другие.

