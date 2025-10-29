Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 16:01

Умер «русский голос» Брюса Уиллиса

Скончался актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич умер на 70-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Русский дубляж». Как говорится в публикации, артист тяжело болел последние месяцы жизни, но до последних дней он участвовал в проектах как режиссер. Его голосом в российском прокате говорили Брюс Уиллис и Чарли Шин.

Андрей тяжело болел последние месяцы и как артист уже не работал, но буквально до последних дней участвовал в проектах как режиссер. Дублировал Брюса Уиллиса («Крепкий орешек 2», «Осада»), Алека Болдуина («Деловая женщина»), Чарли Шина («Горячие головы»), — говорится в сообщении.

Ранее известная актриса театра и кино Людмила Егорова скончалась на 87-м году жизни. Коллеги артистки выразили соболезнования в связи с ее уходом, отметив ее талант и способность делать неповторимым каждого персонажа.

До этого в Москве на 67-м году жизни скончался режиссер, актер и продюсер Анатолий Паников. Прощание прошло 19 октября в Тюмени. Паников известен ролями в сериалах «След», «Глухарь» и «Час Волкова».

Также в Лос-Анджелесе на 99-м году жизни скончался американский актер Эд Уильямс, известный по роли лаборанта во франшизе «Голый пистолет». Он был одним из двух актеров, появившихся во всех проектах франшизы.

умершие
режиссеры
Россия
дублеры
