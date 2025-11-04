По всему Казахстану начали ловить похитителей невест В Казахстане сразу 15 человек задержали за похищение невест

Полицейские задержали сразу 15 жителей Казахстана за похищение невест, сообщили в медиацентре Министерства внутренних дел республики. Там напомнили, что в стране вступил в силу закон, запрещающий принуждение к браку. Всего за последние полтора месяца по данной статье возбуждено семь уголовных дел.

С момента вступления в силу новых изменений подразделения органов внутренних дел возбудили семь уголовных дел по фактам принуждения к браку на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкент, — говорится в сообщении.

Закон об уголовной ответственности за принуждение к браку или сожительству вступил в силу в Казахстане с 16 сентября. Согласно принятой поправке, виновным может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель такси изнасиловал 21-летнюю пассажирку в салоне автомобиля в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Науки. После этого мужчина высадил жертву у станции метро «Девяткино» и скрылся.