Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 09:00

Лучший томат на 2026 год: сорт, который не потребует от вас лишних хлопот — и порадует урожаем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сорт «сердце Ашхабада» — именно то, что нужно занятому садоводу. Это томат, который даст отличный урожай без кропотливого ухода. И вот почему.

Этот среднеспелый томат созревает за 110 дней и отличается привлекательной внешностью и крепкой кожицей, благодаря которой плоды хорошо переносят перевозку и дозаривание без потери вкуса. Вес помидоров может достигать 420 граммов, а их главная изюминка — почти полное отсутствие семян: овощ состоит преимущественно из мякоти.

Сорт неприхотлив: томаты можно высаживать по два в лунку, и это не снизит урожайность. «Сердце Ашхабада» успешно растет как в теплице, так и в открытом грунте, радуя обильным урожаем.

Ранее сообщалось, что именно ноябрьские подкормки играют решающую роль в подготовке растений к зимовке и формировании будущего урожая. Правильный выбор удобрений в этот период — залог здоровья вашего сада.

сады
огороды
советы
культуры
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СКР назвали количество оставшихся жить в Судже человек
Стал известны необычные подробности райдера Успенской
Путин подписал указы о двух новых праздниках в России
Аэропорт Тамбова снял ограничения на работу
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства видеооткрыткой
В России появился новый праздник
Ученые предупредили россиян о новой мощнейшей вспышке на Солнце
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Жесткое столкновение двух грузовиков в Приангарье попало на видео
Россиянин искромсал жену ножом из-за предстоящего развода
Южная Корея поставила точку в создании собственного ядерного оружия
На Украине начали расследование после удара по плацу во время награждения
В России предложили ввести зарплату для родителей
Назван хоккеист, повторивший достижение Гретцки и Лемье в НХЛ
Россиян поздравили с Днем народного единства из космоса
Трамп откровенно рассказал о последствиях покушения
Перенесшего гипертонический криз митрополита УПЦ снова арестовали
Китай начал выпуск воздушных автомобилей
Евросоюз уличили в страхе признать победу Путина на Украине
«Гнилая ложь»: Зеленского обвинили во вранье о ситуации на фронте
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.