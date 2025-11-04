Лучший томат на 2026 год: сорт, который не потребует от вас лишних хлопот — и порадует урожаем

Лучший томат на 2026 год: сорт, который не потребует от вас лишних хлопот — и порадует урожаем

Сорт «сердце Ашхабада» — именно то, что нужно занятому садоводу. Это томат, который даст отличный урожай без кропотливого ухода. И вот почему.

Этот среднеспелый томат созревает за 110 дней и отличается привлекательной внешностью и крепкой кожицей, благодаря которой плоды хорошо переносят перевозку и дозаривание без потери вкуса. Вес помидоров может достигать 420 граммов, а их главная изюминка — почти полное отсутствие семян: овощ состоит преимущественно из мякоти.

Сорт неприхотлив: томаты можно высаживать по два в лунку, и это не снизит урожайность. «Сердце Ашхабада» успешно растет как в теплице, так и в открытом грунте, радуя обильным урожаем.

Ранее сообщалось, что именно ноябрьские подкормки играют решающую роль в подготовке растений к зимовке и формировании будущего урожая. Правильный выбор удобрений в этот период — залог здоровья вашего сада.