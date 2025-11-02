Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 18:43

Рецепт пшенной каши с тыквой на молоке в духовке: проверено временем

Пшенная каша на молоке с тыквой Пшенная каша на молоке с тыквой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молочная пшенка — блюдо, знакомое многим с детства. Она не только сытная, но и очень вкусная. Рассказываем, как приготовить пшенную кашу с тыквой на молоке в духовке.

Ингредиенты

  • Мякоть очищенной тыквы — 300 г
  • Пшено — 200 г
  • Молоко любой жирности — 600 мл
  • Масло сливочное — 20 г + для смазывания формы
  • Мед любого сорта — 1 ст. л.
  • Сахар белый — 1 ст. л.

Способ приготовления

Пшенку хорошо промойте, затем замочите в кипятке на 2–3 минуты: благодаря этому каша не будет горчить. Откиньте крупу в сито, чтобы она просохла.

Тыкву нарежьте небольшими кубиками.

Смажьте форму для выпечки кусочком масла. Всыпьте пшено с тыквой. Вы можете перемешать ингредиенты или выложить их слоями (тыква должна быть снизу).

Посыпьте кашу сахаром, добавьте мед, затем залейте блюдо молоком. Оно должно целиком покрыть ингредиенты, но не доставать до краев емкости.

Украсьте кашу ломтиками масла.

Накройте форму крышкой или фольгой, запекайте 40 минут на 180 градусах.

Молочная пшенная каша готова!

  • Время приготовления — 55 минут.
  • Калорийность — 132 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились рецептом низкокалорийного супа-пюре с тыквой.

