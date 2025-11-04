Глава российского города пообещал жителям помощь после атаки БПЛА

Администрация Нижнего Новгорода окажет поддержку жителям Кстовского района, чьи дома были повреждены при БПЛА, сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, а последствия минимальны.

Помощью мы уже занялись. Специалисты работают с кстовчанами, собирают данные о том, что предстоит сделать. Никого не оставим, — написал он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

До этого приграничные районы Белгородской области подверглись новым атакам беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидентов пострадали четверо местных жителей, они получили ранения различной степени тяжести.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении девяти жилых зданий и производственного помещения из-за атаки ВСУ. По информации главы региона, силы противовоздушной обороны уничтожили 46 БПЛА, а на месте происшествия работали оперативные службы.