Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 17:48

Глава российского города пообещал жителям помощь после атаки БПЛА

Мэр Шалабаев: власти помогут жителям Нижнего Новгорода после атаки БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Администрация Нижнего Новгорода окажет поддержку жителям Кстовского района, чьи дома были повреждены при БПЛА, сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, а последствия минимальны.

Помощью мы уже занялись. Специалисты работают с кстовчанами, собирают данные о том, что предстоит сделать. Никого не оставим, — написал он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

До этого приграничные районы Белгородской области подверглись новым атакам беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидентов пострадали четверо местных жителей, они получили ранения различной степени тяжести.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении девяти жилых зданий и производственного помещения из-за атаки ВСУ. По информации главы региона, силы противовоздушной обороны уничтожили 46 БПЛА, а на месте происшествия работали оперативные службы.

Россия
Нижегородская область
атаки
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жульничество!»: Маск раскрыл крупную аферу на выборах мэра Нью-Йорка
Полицейские назвали три привычки, которые помогают против мошенников
Создатель «Аватара» выиграл громкое дело о правах в ИИ
Путин пообещал школьнику помочь с поступлением
Отопление начнут включать вовремя? Новые штрафы в сфере ЖКХ, детали
Путин разрешил выкупить долю у одной западной компании
Академику сохранили приговор в пять лет
«На этом все»: в Gunvor высказались о сделке по активам ЛУКОЙЛа
Нобелевский лауреат не оценил затею Трампа с пошлинами
В Москве прошел масштабный марш активистов в честь Дня народного единства
Хит «Матушка-земля» перепели на шести языках
Названо имя самого перспективного аристократа в мире
Путин наградил орденом Дружбы журналиста из Италии Бертолази
Посольство России вступилось за Захарову после скандала в СМИ Италии
На МКАД внезапно ограничили движение
Один из регионов России начнет выпускать военных летчиков
«Жаждал мести»: как бывший вице-президент США Дик Чейни «поджигал» войны
ВСУ дроном убили жителя Купянска и его собаку
В Госдуме поддержали идею по оптимизации летних каникул
В России выросло число регионов с зарплатой больше 100 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два
Общество

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.