04 ноября 2025 в 17:30

Появились кадры, как SHAMAN на концерте исполняет новую песню «4 ноября»

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) представил песню «4 ноября» вместе с сенатором от Нижегородской области Александром Вайнбергом, передает ТАСС. Премьера композиции состоялась на гала-концерте проекта «Современная музыкальная карта России».

Сам артист отметил, что песня повествует о любви к родной земле и ответственности за нее, а также о ратных подвигах русских воинов. По словам SHAMAN, текст песни был написан Вайнбергом.

Ранее Ярослав Дронов представил новую композицию, посвященную лидеру КНДР Ким Чен Ыну, во время своего визита в Пхеньян. Артист исполнил песню перед северокорейскими зрителями. Этот визит в Северную Корею стал для исполнителя уже вторым. На концерте российских артистов присутствовал сам глава государства, который лично поблагодарил их за выступление.

До этого стало известно, что концерты SHAMAN в Архангельске и Мурманске были отменены. Организаторы объяснили это обстоятельствами, не зависящими от концертных площадок. Выступление в Архангельске планировалось на 15 октября, а в Мурманске — на 12 октября. Поклонники получили СМС-уведомления об отмене мероприятий.

