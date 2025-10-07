Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 15:29

Организаторы отменили выступления SHAMAN в двух городах

В Архангельске и Мурманске отменили концерты SHAMAN

Певец Шаман (Ярослав Дронов) Певец Шаман (Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Выступления певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в Архангельске и Мурманске отменены, сообщает MK.RU. Организаторы сообщили, что причиной стали обстоятельства, не зависящие от концертных площадок.

Выступление в Архангельске было запланировано на 15 октября. Поклонники получили SMS-уведомления об отмене. Представители «Норд Экспо» подчеркнули, что решение принято не по вине площадки.

Друзья, сообщаем, что организаторы концерта певца SHAMAN, запланированного на 15 октября, приняли решение отменить мероприятие. Причины отмены — независящие от нашей площадки, — говорится в сообщении.

Также отменено выступление артиста, которое должно было пройти 12 октября в Мурманске. Информация о переносе или новых датах концертов пока не поступала.

Ранее стало известно, что SHAMAN перенес свои октябрьские концерты в Колпино и Тихвине на ноябрь 2025 года из-за запланированной поездки в Северную Корею. В своем Telegram-канале артист уточнил новые даты выступлений.

Это уже второй визит SHAMAN в КНДР — первое выступление состоялось 15 августа в пхеньянском Дворце спорта. На предыдущем концерте российского артиста в Северной Корее присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

