02 октября 2025 в 20:55

SHAMAN перенес концерты в России ради поездки в КНДР

Певец SHAMAN перенес концерты в Колпино и Тихвине ради визита в Северную Корею

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) перенес свои октябрьские концерты в Колпино и Тихвине на ноябрь 2025 года из-за запланированной поездки в Северную Корею. В своем Telegram-канале артист уточнил новые даты выступлений.

Новые даты концерта в Колпино — 25.11.2025 и концерта в Тихвине — 26.11.2025. Все приобретенные ранее билеты действительны на новые даты, — написал исполнитель.

Это уже второй визит SHAMAN в КНДР — первое выступление состоялось 15 августа в Пхеньянском Дворце спорта. На предыдущем концерте российского артиста в Северной Корее присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Певец отметил современный облик Пхеньяна, сочетающий развитие с сохранением национальной идентичности.

Ранее Дронов поделился впечатлениями от реакции северокорейской публики на свои патриотические композиции. Артист признался, что не ожидал такого эмоционального отклика от зрителей во время концерта в Пхеньяне. Выступление состоялось в рамках мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Кореи. Музыкант отметил особую атмосферу во время исполнения песен «Я русский» и «Встанем».

SHAMAN
концерты
Северная Корея
певцы
