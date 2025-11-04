На Урале хоккеист умер прямо во время матча Игрок клуба «Автопапы» скончался на льду во время игры в Екатеринбурге

Игрок клуба «Автопапы» Александр Красовский скончался во время матча Большой уральской хоккейной лиги в Екатеринбурге, сообщает E1.RU. Инцидент произошел 3 ноября на ледовой арене «Локомотив»: мужчине стало плохо за несколько минут до окончания игры. По данным издания, у него произошла остановка сердца.

За пять минут до окончания игры остановилось сердце. Говорят, был инфаркт семь лет назад, — рассказал сокомандник погибшего.

По словам источника E1.RU, после финального свистка врач проверил давление хоккеиста — показатели были в норме. Через 10 минут после игры он потерял сознание. Дежуривший на арене медик проводил реанимационные мероприятия, дважды удавалось запустить сердце. Прибывшая бригада скорой помощи также пыталась спасти спортсмена, но через 40 минут пульс окончательно исчез.

Ранее во время футбольного матча в Сербии внезапно скончался главный тренер команды «Раднички 1923» Младен Жижович. Ему стало плохо на 22-й минуте игры, и, несмотря на срочную медицинскую помощь, он скончался по пути в больницу. Матч был немедленно остановлен. Футбольное сообщество выразило соболезнования семье и близким.