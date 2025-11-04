Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 17:21

Скончалась вокалистка Grateful Dead

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известная американская певица Донна Джин Годчо-Маккей, в прошлом вокалистка легендарной группы Grateful Dead, умерла в возрасте 78 лет. сообщает Variety. Артистка долгое время боролась с онкологическим заболеванием, ее не стало 2 ноября в хосписе Нэшвила.

Годчо-Маккей присоединилась к Grateful Dead в 1971 году после замужества с пианистом группы Китом Годшо. За восемь лет работы в коллективе она приняла участие в записи нескольких альбомов, включая «Wake From the Flood» и «What a Long Strange Trip It’s Been».

В 1979 году супруги покинули группу и основали собственный проект Ghosts. После трагической гибели Годшо в автокатастрофе в 1980 году певица вышла замуж за басиста Дэвида Маккея. Уже в 2000-х годах она создала новые музыкальные проекты — Donna Jean Band и Donna Jean and the Tricksters.

Ранее на 90-м году жизни скончался английский музыкант Дэвид Уайльд. Уроженец Манчестера был пианистом, композитором и педагогом. Уайльд получил музыкальное образование в Великобритании и Франции, давал концерты по миру и писал музыку для известных лейблов.

музыканты
смерти
рок-группы
культура
