Десятки огневых групп для борьбы с БПЛА появились у российской границы

Десятки огневых групп для борьбы с БПЛА появились у российской границы В Белоруссии создали 50 мобильных групп для борьбы с БПЛА

В Белоруссии сформировали более 50 мобильных огневых групп для борьбы с беспилотниками, сообщил командующий ВВС и войсками ПВО республики Андрей Лукьянович. По его словам, подразделения оснащены стрелковым оружием, турелями, средствами радиоэлектронной борьбы и системами обнаружения, передает пресс-служба Минобороны страны.

В наших воинских частях создано более 50 внештатных мобильных огневых групп, — отметил Лукьянович.

Сейчас белорусские военные изучают опыт применения беспилотников и способов защиты от них в современных конфликтах. Полученные данные они используют при обучении личного состава. Лукьянович подчеркнул, что обучение включает стрельбу по воздушным целям с подвижных и неподвижных платформ.

Начальник отдела по применению и развитию беспилотных комплексов Денис Дудкин между тем уточнил, что Белоруссия выработала собственную систему подготовки операторов. По его словам, 80% времени они проводят на авиасимуляторах.

По сведениям Дудкина, опыт показал, что 60–70 хорошо подготовленных операторов способны изменить положение на фронте. Он добавил, что в зоне боевых действий создаются «килл-зоны» — участки, где невозможно эвакуировать раненых, доставить еду и боеприпасы.

Ранее замсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Неверовский заявил, что западные страны отрабатывают переброску военных НАТО к границе республики, модернизируя порты, дороги и аэродромы. По его словам, такие действия — часть политики эскалации и милитаризации.