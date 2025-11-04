Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 17:53

Стало известно, где упокоится бывший главред «Известий»

Экс-главреда «Известий» Лаптева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Иван Лаптев, 1988 год Иван Лаптев, 1988 год Фото: Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов/ТАСС

Прощание с бывшим главным редактором газеты «Известия» Иваном Лаптевым состоится 5 ноября, сообщает само издание. Провожать журналиста в последний путь будут в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Начало церемонии запланировано на 11:00.

Лаптев скончался в возрасте 91 года. Как рассказала его супруга Татьяна Лаптева, журналиста не стало в больнице утром 2 ноября. Причину смерти она раскрывать не стала. Лаптев занимал пост главного редактора «Известий» с 1984 по 1990 год, а с 1990 по 1991 год возглавлял Совет Союза Верховного Совета СССР.

Ранее сообщалось о смерти российской журналистки Марии Фроловой. Она умерла в Москве на 34-м году жизни. Женщина была известна работой в ведущих отечественных изданиях и освещением острых социальных тем. В 2017 году Фролова пришла работать в Lenta.ru, а в 2021 году перешла в «Известия».

До этого на 93-м году жизни скончался классик фотографии Игорь Пальмин. В 2003 году за свои книги «Русский модерн» и «Русский неоклассицизм» он получил Государственную премию в области литературы и искусства. Ключевым достоинством фотографии Пальмин считал честность, поэтому стремился запечатлевать происходящее таким, каким его видит человеческий глаз.

похороны
журналисты
смерти
Москва
Троекуровское кладбище
