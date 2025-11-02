Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 16:13

Скончался известный фотограф

В возрасте 92 лет умер фотохудожник Игорь Пальмин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Классик фотографии Игорь Пальмин скончался на 93 году жизни, передает ТАСС. От этом 2 ноября сообщила вдова фотохудожника Светлана.

Да, это правда. Он умер сегодня утром, — заявила она.

Пальмин родился в 1933 году в Сталинграде (сейчас Волгоград). В 1955 году он окончил геологический факультет Воронежского государственного университета, а до 1964 года учился на операторском факультете ВГИКа.

В течение своей карьеры он работал на телевидении, в Лаборатории научно-прикладной фотографии и кинематографии Академии наук СССР, а также в издательствах «Искусство», «Советский художник», «Советский писатель» и в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. За свои книги «Русский модерн» и «Русский неоклассицизм» Пальмин получил Государственную премию в области литературы и искусства в 2003 году.

До этого в Швеции на 71-м году жизни умер актер и музыкант Бьерн Андресен. После съемок в итальянской картине «Смерть в Венеции» режиссера Лучано Висконти его провозгласили «самым красивым мальчиком ХХ века». В одном из интервью артист признался, что очень тяжело переносил в подростковом возрасте тот факт, что весь мир считал его секс-символом.

умершие
фотографы
Россия
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Дании подарил египетскому министру детский конструктор
В президентской библиотеке в Кремле обнаружен фрагмент танка
Черному риелтору с двумя пожизненными компенсируют «судебную волокиту»
В Верховной раде назвали популизмом социальные инициативы Зеленского
Судья за рулем Lexus насмерть сбила человека на Украине
Скончался известный фотограф
Карл III прервал молчание после кровавой резни в поезде на востоке Британии
«Может, одумаются»: депутат о последствиях ядерных испытаний США
Атака БПЛА сорвала десятки рейсов и планы отдыхающих
В Сеть попали кадры из личной библиотеки Путина с подарками от бойцов СВО
Детство на Украине, сын во Франции, новые роли: как живет Сергей Барковский
В ЛНР разрешили избавляться от агрессивных животных
Бывший украинский военный раскрыл, сколько стоит уволиться из ВСУ
Сотрудники прокуратуры постучались в дверь квартиры рэпера Icegergert
Скандал с россиянами в разрушенном отеле Кубы получил неожиданный поворот
Политолог раскрыл цель заявлений Маска о запрете спасать астронавтов с МКС
Снежный шторм накроет один регион России
Стало известно, где «на Руси» лечиться хорошо
Раскрыты причины отмены «Некрокомиккона»
Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.