Скончался известный фотограф

Классик фотографии Игорь Пальмин скончался на 93 году жизни, передает ТАСС. От этом 2 ноября сообщила вдова фотохудожника Светлана.

Да, это правда. Он умер сегодня утром, — заявила она.

Пальмин родился в 1933 году в Сталинграде (сейчас Волгоград). В 1955 году он окончил геологический факультет Воронежского государственного университета, а до 1964 года учился на операторском факультете ВГИКа.

В течение своей карьеры он работал на телевидении, в Лаборатории научно-прикладной фотографии и кинематографии Академии наук СССР, а также в издательствах «Искусство», «Советский художник», «Советский писатель» и в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. За свои книги «Русский модерн» и «Русский неоклассицизм» Пальмин получил Государственную премию в области литературы и искусства в 2003 году.