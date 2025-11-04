Сербский тренер умер во время гостевого матча Тренер «Раднички 1923» Жижович умер во время гостевого мачта с «Младост»

Трагический инцидент произошел во время футбольного матча чемпионата Сербии между клубами «Младост» и «Раднички 1923». Главный тренер гостевой команды Младен Жижович почувствовал себя плохо в ходе спортивного состязания и вскоре скончался, написал журналист Александр Илич в социальной сети X.

Несчастный случай случился на 22-й минуте встречи, когда команда гостей вела в счете 2:0. Тренеру оперативно была оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось. 44-летний специалист умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

В связи с трагедией матч был немедленно прерван. Футбольное сообщество выразило глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Младен Жижович имел богатую карьеру в футболе, как в качестве игрока, так и в тренерском амплуа. Возглавив «Раднички 1923» в 2025 году, он ранее успел поработать с боснийскими клубами «Зриньски» и «Слобода», а также албанским «Шкупи». Во время игровой карьеры спортсмен дважды становился обладателем Кубка Боснии и Герцеговины и провел два матча за национальную сборную своей страны.

