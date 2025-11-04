Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 12:59

Названо точное время запуска американского ядерного Minuteman

США проведут пуск МБР Minuteman III 4 ноября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские военные проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с ядерным боевым оснащением 4 ноября, сообщило командование 30-го крыла Космических сил США на базе «Ванденберг» в Калифорнии. Это произойдет между 23:01 и 05:01 по тихоокеанскому времени.

Операционный испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III командования глобальных ударов ВВС США запланирован 4 ноября в промежутке между 23:01 и 05:01 по тихоокеанскому времени в северной части базы, — сказано в сообщении.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что возможное проведение ядерных испытаний США заставит мир ощутить, какая катастрофа ждет человечество в случае реального глобального противостояния. Он выразил надежду, что лидеры стран Запада одумаются и перестанут создавать точки напряженности во избежание катастрофы.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. По его словам, это связано с тем, что США обладают самым большим арсеналом такого вооружения в мире.

США
ракеты
военные
ракетные запуски
