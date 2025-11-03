Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 15:51

Раскрыта причина смерти самого авторитетного кастинг-директора России

Сын актрисы Штеренгарц заявил, что она умерла после долгой болезни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актриса, сценарист и один из самых авторитетных кастинг-директоров России Инна Штеренгарц скончалась на 79-м году жизни после продолжительной болезни, рассказал aif.ru ее сын Александр. Он отметил, что женщина перенесла инсульт.

Мама работала до 78 лет, после инсульта жила со мной в Екатеринбурге. Она скончалась от продолжительной болезни, — рассказал Штеренгарц.

Карьера Штеренгарц началась в театре, после чего она перешла на Свердловскую киностудию в качестве редактора. Ек кинодебют состоялся в 1993 году в фильме Владимира Хотиненко «Макаров», где она разделила площадку с Сергеем Маковецким, Еленой Майоровой и Ириной Метлицкой.

В фильмографии Штеренгарц значатся такие работы, как «Каникулы в зазеркалье», «Вечерний звон» и «Следствие ведут ЗнаТоКи. Десять лет спустя». Она также выступила автором сценария для кинокартины «Из отголосков далекой речи».

До этого сообщалось, что французская актриса и писательница Мартина Брошар умерла в возрасте 81 года. Она известна ролью в фильме «Украденные поцелуи». После дебюта во Франции Мартина переехала в Италию в 1970 году и продолжила там свою творческую деятельность. Брошар оставила сцену несколько лет назад и скончалась в своей резиденции в Морлупо, недалеко от Рима.

актрисы
кино
смерти
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эпидемия» котлов и страшный конец Украины: новости СВО к вечеру 3 ноября
«Буду пугать животом»: молодая невеста Лепса неожиданно призналась
Студент вставил в анус огромный огурец ради стипендии и уехал в больницу
Полина Диброва подколола своего бывшего звездного мужа
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане приблизилось к 900
Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова
Министр оправдался за угрозы стереть Москву с лица земли
«За деньги»: Ирина Дубцова опубликовала видео с новым бойфрендом в постели
В Одессе военкомы залили женщину перцем при попытке помешать мобилизации
Пьяный россиянин два дня подряд устраивал погром в супермаркете Таиланда
«Совершенство»: Дудина поделилась впечатлениями от 20 дней материнства
В непризнанной республике продлили уровень террористической опасности
«Какие дроны?»: депутат о внедрении Западом БПЛА в войска у границ с РФ
Кому положена бесплатная парковка в Воронеже: полный список льготников
Иран поставил ультиматум США в двух вопросах
Италия анонсировала 12-й пакет помощи Украине
«Поддерживаем»: в МИД России высказались о статусе Панамского канала
Житель Подмосковья в ходе ссоры убил знакомую
Настоящие щи из кислой капусты с говядиной: классический русский суп
Пенсионер лишился земельных участков на 13 млн рублей из-за хитрой невестки
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.