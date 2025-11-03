Раскрыта причина смерти самого авторитетного кастинг-директора России Сын актрисы Штеренгарц заявил, что она умерла после долгой болезни

Актриса, сценарист и один из самых авторитетных кастинг-директоров России Инна Штеренгарц скончалась на 79-м году жизни после продолжительной болезни, рассказал aif.ru ее сын Александр. Он отметил, что женщина перенесла инсульт.

Мама работала до 78 лет, после инсульта жила со мной в Екатеринбурге. Она скончалась от продолжительной болезни, — рассказал Штеренгарц.

Карьера Штеренгарц началась в театре, после чего она перешла на Свердловскую киностудию в качестве редактора. Ек кинодебют состоялся в 1993 году в фильме Владимира Хотиненко «Макаров», где она разделила площадку с Сергеем Маковецким, Еленой Майоровой и Ириной Метлицкой.

В фильмографии Штеренгарц значатся такие работы, как «Каникулы в зазеркалье», «Вечерний звон» и «Следствие ведут ЗнаТоКи. Десять лет спустя». Она также выступила автором сценария для кинокартины «Из отголосков далекой речи».

До этого сообщалось, что французская актриса и писательница Мартина Брошар умерла в возрасте 81 года. Она известна ролью в фильме «Украденные поцелуи». После дебюта во Франции Мартина переехала в Италию в 1970 году и продолжила там свою творческую деятельность. Брошар оставила сцену несколько лет назад и скончалась в своей резиденции в Морлупо, недалеко от Рима.