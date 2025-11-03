Скончалась звезда сериала «Следствие ведут знатоки»

Умерла актриса, сценарист и один из самых авторитетных кастинг-директоров России Инна Штеренгарц, сообщает сайт «Кино-театр.ру». Отмечается, что она скончалась в свой день рождения, 2 ноября.

Штеренгарц начала профессиональную деятельность в театре, а затем работала редактором на Свердловской киностудии. Ее первый фильм вышел в 1993 году — это картина Владимира Хотиненко «Макаров», в которой она снималась вместе с Сергеем Маковецким, Еленой Майоровой и Ириной Метлицкой.

Штеренгарц участвовала в таких проектах, как «Каникулы в зазеркалье», «Вечерний звон», «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя», а также создала сценарий для фильма «Из отголосков далекой речи». В качестве кастинг-директора она долгое время сотрудничала с режиссером Владимиром Хотиненко. Самым крупным проектом в её карьере стал сериал «Гибель империи», в котором было задействовано около 500 актеров.

