03 ноября 2025 в 10:31

Скончалась звезда сериала «Следствие ведут знатоки»

Актриса Инна Штеренгарц умерла в свой день рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умерла актриса, сценарист и один из самых авторитетных кастинг-директоров России Инна Штеренгарц, сообщает сайт «Кино-театр.ру». Отмечается, что она скончалась в свой день рождения, 2 ноября.

Штеренгарц начала профессиональную деятельность в театре, а затем работала редактором на Свердловской киностудии. Ее первый фильм вышел в 1993 году — это картина Владимира Хотиненко «Макаров», в которой она снималась вместе с Сергеем Маковецким, Еленой Майоровой и Ириной Метлицкой.

Штеренгарц участвовала в таких проектах, как «Каникулы в зазеркалье», «Вечерний звон», «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя», а также создала сценарий для фильма «Из отголосков далекой речи». В качестве кастинг-директора она долгое время сотрудничала с режиссером Владимиром Хотиненко. Самым крупным проектом в её карьере стал сериал «Гибель империи», в котором было задействовано около 500 актеров.

Ранее сообщалось, что французская актриса и писательница Мартина Брошар умерла в возрасте 81 года. Она известна ролью в фильме «Украденные поцелуи». После дебюта во Франции Мартина переехала в Италию в 1970 году и продолжила там свою творческую деятельность. Брошар оставила сцену несколько лет назад и скончалась в своей резиденции в Морлупо, недалеко от Рима.

