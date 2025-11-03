Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 ноября 2025 в 17:11

Раскрыта правда о контрактниках в рядах ВСУ

Бывший боец ВСУ Белый: мобилизованные полностью заменили контрактников

Мобилизованные полностью заменили контрактников в бригаде батальона имени Максима Кривоноса, заявил бывший боец ВСУ с позывным Белый в комментарии РИА Новости. По его словам, в начале военной спецоперации в подразделении служили в основном профессиональные военные.

То есть наша бригада была наиболее подготовленная — это десантно-штурмовая. С проведением непосредственно боевых действий человеческий ресурс быстро исчерпался. Это все заменялось мобилизованными, — рассказал экс-военный.

Белый отметил, что доля мобилизованных достигала 80%, а оставшихся контрактников направляли на обучение новых бойцов. При этом, подчеркнул он, изначально среди мобилизованных было много мотивированных и патриотично настроенных людей, но со временем часть из них начала сомневаться в необходимости участия в боевых действиях.

Ранее ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродромам и ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ. Российская армия также поразила предприятия военной промышленности и объекты газоэнергетического комплекса Украины.

