Раскрыта правда о контрактниках в рядах ВСУ

Мобилизованные полностью заменили контрактников в бригаде батальона имени Максима Кривоноса, заявил бывший боец ВСУ с позывным Белый в комментарии РИА Новости. По его словам, в начале военной спецоперации в подразделении служили в основном профессиональные военные.

То есть наша бригада была наиболее подготовленная — это десантно-штурмовая. С проведением непосредственно боевых действий человеческий ресурс быстро исчерпался. Это все заменялось мобилизованными, — рассказал экс-военный.

Белый отметил, что доля мобилизованных достигала 80%, а оставшихся контрактников направляли на обучение новых бойцов. При этом, подчеркнул он, изначально среди мобилизованных было много мотивированных и патриотично настроенных людей, но со временем часть из них начала сомневаться в необходимости участия в боевых действиях.

Ранее ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродромам и ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ. Российская армия также поразила предприятия военной промышленности и объекты газоэнергетического комплекса Украины.