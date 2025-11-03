Пьяный россиянин два дня подряд устраивал погром в супермаркете Таиланда

Турист из России два дня подряд приходил в один из супермаркетов в районе Бангламунг в таиландском городе Паттайя, чтобы устроить там погром, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Дебошира уже задержали.

Как уточнил канал, приходя в магазин Tops Daily, россиянин пугал других посетителей, ругался и скидывал продукты с полок. Некоторые из них он вскрывал и пробовал. Во второй раз мужчину остановила полиция. В настоящее время турист находится в участке, правоохранительные органы подсчитывают сумму причиненного им ущерба. Теперь нарушителю грозит штраф и суд.

Ранее в подмосковной Кашире полуголый мужчина разгромил магазин «Магнит» на улице Победы. После этого он покончил с собой. Предварительно, россиянин находился под действием наркотиков.

До этого в Москве сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который выбрасывал горящие предметы с балкона своей квартиры. Пьяный дебошир создавал реальную угрозу для окружающих.