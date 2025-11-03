Раскрыто, избавит ли блогера Миллер признание банкротом от выплаты долгов

Банкротство блогера и бизнес-коуча Лизы Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта) не обнуляет ее финансовые обязательства, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Он пояснил, что признание несостоятельности запускает стадию, где назначается финансовый управляющий, который получает доступ к документам, запрашивает данные у банков и ведомств, смотрит сделки за предыдущие годы: покупки, дарение, переводы родственникам, продажи активов.

Подозрительные операции могут быть оспорены в суде. Тогда имущество или его стоимость возвращаются в конкурсную массу — общий пул активов, из которого идут расчеты с кредиторами. Покупатели спорного имущества рискуют потерять приобретение и перейти в реестр кредиторов с денежным требованием. Налоговые долги участвуют в расчетах на общих основаниях. Их погашение зависит от того, сколько удастся собрать в конкурсную массу и каковы приоритеты закона: сначала текущие платежи, затем первая и вторая очереди, далее остальные реестровые требования, в числе которых и требования налогового органа; права залоговых кредиторов учитываются отдельно, — объяснил Русяев.

Юрист отметил, что освобождение гражданина от долгов возможно только по завершении процедуры и при отсутствии специальных оснований для отказа. Если будет установлено уклонение от уплаты налогов, сокрытие имущества, фиктивное или преднамеренное банкротство, суд вправе не освобождать от обязательств, добавил он.

При этом в отношении Миллер уже возбуждено уголовное дело по статье о легализации денежных средств. Следствие утверждает, что в 2020–2022 годах она уклонилась от уплаты налогов более чем на 130 млн рублей и легализовала часть средств. Эти обстоятельства будут иметь значение и для арбитражного процесса. Отъезд в Дубай не снимает претензий. Между Россией и ОАЭ действует договор об экстрадиции: запрос о выдаче возможен, а решение принимают компетентные органы Эмиратов. Итог для должника в любом случае будет определяться законом: оспоренные сделки — назад в конкурсную массу, имущество — на торги, выручка — кредиторам, — рассказал Русяев.

Он добавил, что в случае обвинительного приговора по финансовым статьям может добавиться конфискация в уголовном порядке. Процедура банкротства создана, чтобы выявить активы и направить их на погашение обязательств, а не для ухода от ответственности, подытожил Русяев.

Ранее стало известно, что Миллер воспользовалась процедурой банкротства, чтобы списать налоговые долги на сумму 233 млн рублей. Сразу после этого она уехала в Дубай, где продолжает вести бизнес по продаже образовательных курсов.