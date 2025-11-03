Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 12:03

Открылись интересные факты о биографии блогера-должницы

Mash: блогер Лиза Миллер стала банкротом

Лиза Миллер Лиза Миллер Фото: Социальные сети

Telegram-канал Mash сообщил, что блогер и бизнес-коуч Лиза Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта) воспользовалась процедурой банкротства, чтобы списать налоговые долги на сумму 233 млн рублей. Как сказано в публикации, сразу после этого она уехала в Дубай, где продолжает вести бизнес по продаже образовательных курсов.

По данным Mash, в апреле 2025 года Арбитражный суд Краснодара официально признал блогера неплатежеспособной. Как сказано в материале, ее активов и имущества не хватило для покрытия многомиллионных долгов, включая непогашенные кредиты.

Как утверждает канал, для частичного погашения обязательств возможно будет реализовано имущество Миллер, в том числе квартиры в Краснодаре и Москве. По данным Mash, столичная 66-метровая квартира, в которой проживает муж блогера, уже арестована.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Миллер. По данным следствия, Батюта с 2020 по 2022 год уклонялась от уплаты налогов на сумму в 130 млн рублей.

До этого известная блогер Александра Митрошина, отбывающая домашний арест, подала судебный иск к своим бывшим представителям. Общая сумма требований к адвокату Алисе Волховой и юристу Ольге Гольцевой достигает 68,6 млн рублей. По утверждению Митрошиной, защитники вводили ее в заблуждение насчет возможных проблем с налоговыми органами и запугивали.

блогеры
налоги
шоу-бизнес
банкротство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Вологде появился памятник Ивану Грозному
«Шло не очень»: Боярский поделился неудачами в начале актерского пути
Ужин в одной сковороде! Курица с лимоном и гарниром за полчаса
Водители электрокаров получили первые штрафы за проезд по Крымском мосту
ВС России «вонзили» гиперзвуковые ракеты в авиабазы ВСУ
Парижские катакомбы закрыли на ремонт
«Не стремлюсь к успеху»: Клуни раскрыл, почему ставит точку в карьере
С удовольствием съедят даже дети! Цветная капуста с яйцом на сковороде
Паштет из фасоли и грибов — вкуснее мясного и в два раза полезнее и проще
Медведев раскрыл астрономическую сумму, которую Запад передал Украине
В СВОП отреагировали на готовность Сербии продавать ЕС оружие для Украины
Королевская семья Британии: последние новости, плохие воспоминания Миддлтон
В Госдуме допустили введение нового запрета
Открылись интересные факты о биографии блогера-должницы
Украинец совершил «прыжок веры» с крыши и спасся от работников ТЦК
Медведев ввел формулу «ККК» для Киева, сравнив с кровожаднейшим кланом США
«Тем страшнее будет конец»: Медведев сделал громкое предупреждение Украине
На МКАД водитель легковушки потерял управление и влетел в бетонный блок
«Не будь лапшой»: дочь Заворотнюк с юмором поздравила своего сына
Катар пригрозил Европе прекращением поставок СПГ
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.