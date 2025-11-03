Открылись интересные факты о биографии блогера-должницы

Telegram-канал Mash сообщил, что блогер и бизнес-коуч Лиза Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта) воспользовалась процедурой банкротства, чтобы списать налоговые долги на сумму 233 млн рублей. Как сказано в публикации, сразу после этого она уехала в Дубай, где продолжает вести бизнес по продаже образовательных курсов.

По данным Mash, в апреле 2025 года Арбитражный суд Краснодара официально признал блогера неплатежеспособной. Как сказано в материале, ее активов и имущества не хватило для покрытия многомиллионных долгов, включая непогашенные кредиты.

Как утверждает канал, для частичного погашения обязательств возможно будет реализовано имущество Миллер, в том числе квартиры в Краснодаре и Москве. По данным Mash, столичная 66-метровая квартира, в которой проживает муж блогера, уже арестована.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Миллер. По данным следствия, Батюта с 2020 по 2022 год уклонялась от уплаты налогов на сумму в 130 млн рублей.

